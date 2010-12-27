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Экстренные службы пытались "откреститься" от проблемы со змеями: диспетчер отказывался вызывать на место МЧС
Сегодня, 9:46
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lesjasap
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Экстренные службы пытались "откреститься" от проблемы со змеями: диспетчер отказывался вызывать на место МЧС

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Однако, петербуржцам удалось настоять на приезде спасателей.

Петербуржец рассказал о том, что экстренная служба по номеру 122 отказывалась выезжать на место происшествия. Жена и маленькая дочь рассказчика увидели на асфальте у частного медицинского центра огромную землю ярко-красной окраски, но диспетчер долго не соглашался считать ситуацию потенциально опасной для местных жителей.

Инцидент произошел около 12 часов 23 апреля по адресу улица Коллонтай, 6 корпус 1. Когда женщина с ребенком выходила из здания, то увидела преграждающую им дорогу змею. За помощью они обратились по телефону 112. Женщина на  другом конце провода долгое время пыталась убедить звонивших в том, что им следует обратиться в другие инстанции. Продолжительное время их перенаправляли в различные организации. Среди советов были такие, например, как "убрать ее в коробку". Диспетчер пыталась доказать, что змея может не оказаться ядовитой, а очевидцы просто разводят панику на пустом месте. В конечном счете на место все же были вызваны сотрудники МЧС.

Приехавшие специалисты увидели огромную землю тропической расцветки, которая ползла и периодически шипела. После небольшого фотосета, спасатели все же убрали опасность с дороги. Дело заняло не более пяти минут.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб.
 

Теги: змея , мчс , проблема , улица коллонтай
Категории: Новости СПб Происшествия

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