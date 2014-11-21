Экспорт российского вина в 2021 году вырос на 54%

За восемь месяцев 2021 года поставки российского вина за рубеж увеличились до 7,2 млн долларов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Россельхозбанк.
Отмечается, что если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то объем поставок увеличился на 54%. Предполагается, что по итогам года экспорт российского вина составит не менее 13 млн долларов. Причиной роста экспорта в банке назвали улучшение качества продукции, а также накопленнй эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров. Кроме того, отрасли помогла и господдержка.
Так, активно закупают российские вина Украина, Китай, Казахстан, Южная Осетия, Белоруссия и Латвия.
Ранее мы писали, что в Кремле прокомментировали сведения об оттоке капитала из России.
Фото: pixabay
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