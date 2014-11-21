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Экспорт российского вина в 2021 году вырос на 54%
Сегодня, 15:50
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Экспорт российского вина в 2021 году вырос на 54%

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Предполагается, что по итогам года экспорт составит не менее 13 млн долларов.

За восемь месяцев 2021 года поставки российского вина за рубеж увеличились до 7,2 млн долларов. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Россельхозбанк.

Отмечается, что если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году, то объем поставок увеличился на 54%. Предполагается, что по итогам года экспорт российского вина составит не менее 13 млн долларов. Причиной роста экспорта в банке назвали улучшение качества продукции, а также накопленнй эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров. Кроме того, отрасли помогла и господдержка.

Так, активно закупают российские вина Украина, Китай, Казахстан, Южная Осетия, Белоруссия и Латвия.

Ранее мы писали, что в Кремле прокомментировали сведения об оттоке капитала из России. 

Фото: pixabay 

Теги: российское вино, экспорт российского вина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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