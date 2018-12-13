Эксперту, который нашел алкоголь в крови у "пьяного мальчика" в Балашихе, вынесен приговор

Суд вынес решение - 10 месяцев исправительных работ.

В апреле 2017 года во дворе дома был насмерть сбит маленький мальчик. В ходе произведенной экспертизы врач ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаил Клейменов нашел в крови ребенка алкоголь в количестве 2,7 промилле. Это дело вызвало широкий общественный резонанс, который в народе стали называть "дело о пьяном мальчике". Сегодня, 21 мая, Михаилу Клейменову оглашен приговор по статье халатность.

По версии следствия, Клейменов взял образцы для анализа с нарушениями, которые повлекли за собой неправильные результаты, показавшие наличие алкоголя в крови в таком количестве, что для ребенка это было бы состояние алкогольной комы. Клейменова результаты ничуть не смутили, анализ не был переделан не были сделаны и дополнительные анализы.

В ходе следствия были проведены дополнительные экспертизы, которые показали, что ребенок на момент аварии был трезв и был абсолютно здоров.

Доказательства, собранные ГСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Приговором суда Михаилу Клейменову назначено 10 месяцев исправительных работ.

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Видео: ГСУ СК России