Эксперты зафиксировали в России падение рынка интернет-пиратства

Объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов.

Впервые за пять лет российский рынок интернет-пиратства показал падение сразу почти на треть. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на международную компании Group-IB.

Объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в 2018 году. Этому поспособствовали несколько факторов: совершенствование законов, удар по рекламной монетизации ресурсов, антипиратский меморандум и падение трех важнейших сетей по распространению контента.

На данный момент текущий рынок можно оценивать на уровне 2016 года.

Ранее был назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян.