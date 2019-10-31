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Эксперты зафиксировали в России падение рынка интернет-пиратства

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Объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов.

Впервые за пять лет российский рынок интернет-пиратства показал падение сразу почти на треть. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на международную компании Group-IB.

Объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в 2018 году. Этому поспособствовали несколько факторов: совершенствование законов, удар по рекламной монетизации ресурсов, антипиратский меморандум и падение трех важнейших сетей по распространению контента.

На данный момент текущий рынок можно оценивать на уровне 2016 года.

Ранее был назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян.

Теги: интернет-пиратство
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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