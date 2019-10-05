Эксперты: в России сокращается зимний период

Специалиста рассказали о разнице в температурных показателях.

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается. Об этом "РГ" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист рассказал, что последнее время температурные показатели повышаются. Это характерно как для зимы, так и для лета. Например, в Москве за последние годы январская температура увеличилась на два градуса. Помимо этого, в последнее время сокращается промежуток времени между переходом температуры воздуха от отрицательных к положительным показателям.

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Фото: YouTube/Alex Drone