Эксперты назвали способы борьбы с высоким давлением

Изменения стоит внести как в рацион, так и в образ жизни.

Эксперты рассказали несколько действенных методов борьбы с повышенным артериальным давлением. Об этом сообщает "МедикФорум".

Одним из способов является снижение веса. Ученые рассказали, что каждые 4 лишних килограмма повышают давление на 10 миллиметров ртутного столба. Также стоит включить в свой рацион нежирные молочные продукты, цельное зерно, чеснока и свекольного сока. А вот употребление соли следует сократить до 5–6 граммов в день.

Врачи считают, что для понижения давления следует каждую неделю уделять физнагрузкам 150 минут. Это поможет укрепить сердце. Также на организму полезны магний и боярышник.