Эксперты прокомментировали фразу о том, что "мир не будет прежним"

Они обратили внимание на то, что мир действительно может поменяться со всех сторон.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на фразу, которую особенно часто используют в последние дни: "Мир никогда не станет прежним".

По их мнению, мы уже живем в новом мире. В качестве примера они привели новость о том, что США, ЕС, Великобритания и Канада договорились об отключении российских банков от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Позже меру поддержала и Япония. Эксперты отметили, что отключить российские банки от SWIFT решили те, кто в старом мире должен был не иметь к системе никакого отношения.

Но раз новый мир — то он новый для всех сторон. Почему бы в новом мире России не продавать нефть, газ, минеральные удобрения и другие важнейшие экспортные товары за рубли? Пусть Бразилия покупает рубли, чтобы рассчитаться с "Уралкалием" за удобрения. предложили авторы Telegram-канала.

Ранее Piter.tv рассказал, какие ограничения по денежным операциям могут коснуться клиентов российских банков.

Фото: Piter.tv