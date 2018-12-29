Эксперты прогнозируют повышения зарплат в Петербурге

В новом году зарплаты россиян должны увеличиться на 4-5%.

Эксперты обещают петербуржцам увеличение зарплат в 2019 году. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в интервью "Российской газете" .

Он отметил, что новом году зарплаты россиян должны увеличиться на 4-5%. Так, оклады жителей Северной столицы подрастут от отметки 54 тысячи рублей до показателя в 62 тысячи рублей.

Также Сафонов сообщил, что для такого результата необходимо, чтобы экономика РФ укрепилась на 2,1% в год.

Речь идет и о росте зарплат самозанятых, а они очень чувствительны к расходам населения на услуги. Если средств не будет хватать на самое необходимое (продукты питания, одежду, оплату ЖКХ), то граждане будут вынуждены экономить на частных услугах (репетиторы, помощники по хозяйству, ремонт и т.п.) отмечает он

Кроме того, эксперт добавил, что больше всего зарплаты вырастут у жителей Москвы.

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Фото:pixabay