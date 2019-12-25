Самыми большими трудностями игроки рынка называют проблемы с поставщиками материалов и другими подрядчиками.

Эксперты предсказали безработицу для 400 тысяч строителей. Такой вывод содержится в исследовании центра стратегических разработок, пишет РБК.

В 2020 году, по оценкам аналитиков, количество занятых в строительной сфере сократится на 409 тысяч человек. Занятыми в отрасли останется 4,5 миллиона человек. Средняя зарплата в этом году также сократится - с 41,9 тысячи до 38,7 тысячи рублей.

Общая выручка строительных компаний упадёт. По прогнозам, она составит 339 миллиардов рублей. Это почти на 84 миллиарда меньше, чем в прошлом году.

Спрос на квартиры в новых домах упадёт на 14%. В 2020 году контракты заключит 670 тысяч дольщиков. Это на 113 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Самыми большими трудностями игроки рынка называют проблемы с поставщиками материалов и другими подрядчиками.

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