Эксперты оценили последствия запуска "Северного потока-2"

Для России запуск газопровода сократит издержки транзита.

Аналитики рассказали "Известиям", какие последствия несет за собой запуск газопровода "Северный поток-2" как для России, так и для Европы.

Эксперты отметили, что запуск газопровода обеспечит надежное энергоснабжение для Европы, а для России сократятся издержки транзита. Кроме того, проект поможет странам Европы достигнуть углеродной нейтральности, считают аналитики.

Ранее мы писали, что США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2". Так, Германия должна будет добиваться санкций в отношении России, если энергоресурсы будут использоваться для давления на другие страны.

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