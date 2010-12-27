Эксперты оценили экономические потери Крыма в составе Украины. Об этом сообщает "Экономика сегодня".
Специалисты заявили, что есть все шансы реализовать обязать Украину выплатить компенсацию Крыму из-за нахождения в ее составе.
Так, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что Крым де-факто в 1991 году был незаконно аннексирован Украиной.
Согласно Конституции СССР, автономии должны были при выходе из Союза на референдуме определить свою судьбу. Но нам голосование провести не дали, просто захватив полуостров с населением и присоединив к Украине. мы до 1991 года жили не на Украине, а в составе Союза прежде всего, но права выбора крымчан лишили
заявил Цеков
Далее глава Госдумы Вячеслав Володин отметил, что можно обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.
Давайте мы поручим нашим профильным комитетам просчитать: сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши европейские парламентские структуры мы с вами обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет
подчеркнул Володин
По мнению парламентариев, Крым понес серьезные потери и в итоге он выльется в сотни миллиардов рублей. Однако, спикеры не уверены в том, что в данный момент Украина пойдет на сделку с Россией и выплатит компенсации.
Если крымчане что-то потеряли в "украинский период" полуострова, они тоже могут потребовать возврата своих инвестиций на международном уровне
отмечают специалисты
Так, крымчане вполне имеют право обратиться в Европейский суд по правам человека, заявив, что его права нарушены.
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Фото:pixabay
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