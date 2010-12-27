Эксперты рассказали, стоит ли зимой долго прогревать двигатель в машине

Эксперты рассказали, нужно ли долго прогревать автомобиль, прежде чем тронуться с места. Многие специалисты считают, что в этом нет смысла, передало "Экономика сегодня".

На портале car.ru эксперты отметили, что прогрев мотора перед поездкой не влияет на срок работы машины. Более того, частый прогрев двигателя зимой может негативно сказаться на количестве смазочного материала во внутренней части блока двигателя. Из-за этого может серьезно снизиться ресурс его работы.

По мнению специалистов, машину нужно прогревать лишь для того, чтобы привести двигатель в рабочее состояние.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Роскосмос начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей.

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