Эксперты объяснили причину подорожания металлов

На это есть целый ряд причин.

Из-за подорожания металлов во всем миру растут цены на машины, бытовую технику и некоторые другие товары. Как рассказали "Известиям" эксперты, для этого есть целый ряд причин.

Причин тому много — от сверхмягкой денежно-кредитной политики крупнейших ЦБ мира до нарушения цепочек поставок из-за карантинов, — отметил доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Сергей Хестанов.

Он подчеркнул, что признаков замедления этой тенденции пока нет.

А вот управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что мягкая денежно-кредитная политика подразумевает большое количество печатных денег. По ее словам, в результате этого растет инфляция и цены на товары.

А печатают деньги на данный момент многие центральные банки, деньги нужны всем, — сказал она.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев считает, что металлы подорожали из-за больших темпов строительства жилья. Это могло произойти, по его словам, из-за увеличения спроса, а также из-за роста импорта.

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