Эксперты объяснили причину подорожания металлов

Из-за подорожания металлов во всем миру растут цены на машины, бытовую технику и некоторые другие товары. Как рассказали "Известиям" эксперты, для этого есть целый ряд причин.
Причин тому много — от сверхмягкой денежно-кредитной политики крупнейших ЦБ мира до нарушения цепочек поставок из-за карантинов, — отметил доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" РАНХиГС Сергей Хестанов.
Он подчеркнул, что признаков замедления этой тенденции пока нет.
А вот управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что мягкая денежно-кредитная политика подразумевает большое количество печатных денег. По ее словам, в результате этого растет инфляция и цены на товары.
А печатают деньги на данный момент многие центральные банки, деньги нужны всем, — сказал она.
Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев считает, что металлы подорожали из-за больших темпов строительства жилья. Это могло произойти, по его словам, из-за увеличения спроса, а также из-за роста импорта.
Фото: pixabay
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