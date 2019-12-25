РЖД попросили из бюджета 17 млрд рублей из-за роста цен на металл

Во втором квартале 2021 года арматурная стержневая сталь подорожала на 36%.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров просит первого вице-премьера Андрея Белоусова выделить 17 млрд рублей на достройку и ремонт путей в 2021 году. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на копию документа.

В письме отмечается, что нехватка средств возникла из-за роста цен ан металл. Отмечается, что в течение второго квартала арматурная стержневая сталь стала дороже на 36%. Стали дороже также горячекатаная сталь и листовая горячекатаная сталь, цены на них выросли на 54% и 86% соответственно.

Основной поставщик рельсов, компания Evraz, с августа и до конца года поднял отпускные цены на 27%. Это выльется в дополнительные траты для РЖД.

В письме говорится, что если не будут компенсированы дополнительные расходы, то не все инфраструктурные проекты удастся завершить. Рельсов для реконструкции хватит до сентября, потом работы придется остановить.

Альтернативой 17 млрд рублей из бюджета Белозеров называет повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

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