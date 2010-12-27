По словам специалистов, Банк России способен успешно бороться, в том числе с закредитованностью крупнейших отечественных компаний.

Эксперты назвали варианты защиты финансовой системы России от уязвимостей. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".

Эксперты назвали четыре главные уязвимости финансовой системы России. Речь идет о замедление мировой экономики, а также о неопределенности политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой зависит приток или отток капитала в Россию.

Риски действительно серьезные, а перспективы отличаются высокой степенью неопределенности, поскольку здесь все тесно взаимосвязано. С одной стороны необходимость нормализации денежно-кредитной политики ведущих Центробанков, прежде всего ФРС. Движение ставки ФРС серьезно замедлилось, в связи с чем рынки нервозно реагировали. Возникли опасения, что дальнейшее движение в этом направлении будут способствовать спаду в мировой экономики заявил эксперт

Также спициалисты заявили, что мировой кризис не может обойти стороной Россию. Для российской экономики это означает, что через внешнеторговые отношения снизится спрос на российскую продукцию.

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