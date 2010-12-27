СК РФ допустит ученых СПбГУ к исследованию предполагаемых останков царской семьи

Исследователи из Петербурга помогут СК РФ в работе над идентификации останков царской семьи Романовых.

Следственный комитет Российской Федерации привлечет ученых из Петербурга к работе по идентификации останков членов царской семьи Романовых, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ. Уточняется, что к расследованию допустят специалистов Центра экспертиз СПбГУ. Кроме того, СК РФ получит доступ к информационным и исследовательским базам крупнейшего вуза региона. Ожидается, что совместно с экспертами СПбГУ сотрудники Следственного комитета смогут окончательно установить принадлежность останов, найденных в Свердловской области членам царской семьи Романовых. Возможно, эксперты помогут следователям уточнить обстоятельства гибели монарших особ, и конкретизировать некоторые из вопросов.

Договоренность о совместной работе по "делу Романовых" была достигнута во время переговоров между ректором Университета Николаем Кропачевым и председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Ранее ПитерТВ писал, что преподаватель СПБГУ станет главой Института Арктики и Антарктики.