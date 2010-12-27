Как сообщает "Фонтанка", преподавателя и выпускника СПБГУ Александра Макарова назначили исполняющим обязанности директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Стоит отметить, что приказ о его назначении на должность был подписан еще в конце августа.
Александр Макаров был участником 15 антарктических экспедиций. 34-летний ученый преподавал в СПБГУ и ААНИИ. Даже с учетом того, что мужчина занял высокий пост в Институте Арктики и Антарктики, он по-прежнему остается преподавателем.
Сегодня, 19:18
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Преподаватель СПБГУ станет главой Института Арктики и Антарктики
Преподаватель и выпускник СПБГУ Александр Макаров накануне был назначен исполняющим обязанности директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Как сообщает "Фонтанка", преподавателя и выпускника СПБГУ Александра Макарова назначили исполняющим обязанности директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института.