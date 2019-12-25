Эксперты: Каждый пятый петербуржец готов сменить место работы, чтобы проводить больше времени с детьми

По словам эксперта, в последние годы в стране растёт число компаний, готовых оказать поддержку работающим мамам и папам.

В четверг, 8 июля, профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Альбина Бесчасная сообщила, что каждый пятый житель Петербурга хочет сменить место работы, чтобы чаще проводить время с детьми, передает пресс-служба университета.

Однако число компаний, которые готовы оказать поддержку работающим родителям, в последнее время растет. В том числе инициатива нашла отражение в распоряжении Правительства РФ "Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года".

Бесчасная отметила, что для современной молодежи тяжело найти баланс между работой и карьерой. Согласно официальным данным, среди мотивов, поощряющих сотрудников хорошо работать, первое место принадлежит "высокой зарплате" (61%), а второе место разделили "удобный график" и "возможности карьерного роста" (по 34% каждый). Как показывают исследования, каждый четвертый работающий респондент с детьми дошкольного возраста поменял график работы, 23% пришлось поменять место работы, 11% – пришлось уменьшить количество рабочих часов.

Однако за последние годы множество работодателей начали разрабатывать специальные семейные программы.

Ранее мы писали, что Беглов пожелал петербуржцам крепкого здоровья в День семьи, любви и верности.

Фото: Piter.tv