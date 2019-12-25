Беглов пожелал петербуржцам крепкого здоровья в День семьи, любви и верности

Праздник приурочен к дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Петербуржцев с праздником поздравил губернатор Александр Беглов.

В праздничный день по традиции юбиляры семейной жизни получают почетные награды. Супружеским парам, которые прожили вместе 25, 50 и 60 лет вручают медали "За любовь и верность".

Кроме того, в городе учреждено почетное звание "За заслуги в воспитании детей" и премия для многодетных родителей.

Беглов пожелал всем "огромного счастья, крепкого здоровья и радости на долгие годы".

Накануне председатель ЗакСа Петербурга призвал сохранять традиционные семейные ценности.

Фото: Piter.TV