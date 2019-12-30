Эксперт: желание Кудрина контролировать нацпроекты осуществилось

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение президента РФ расширить полномочия главы Счётной палаты и поручить Алексею Кудрину контролировать нацпроекты.
На то, что Кудрин хочет курировать нацпроекты, эксперты обратили внимание еще весной 2019 года. По их мнению, это выгодно не только чиновнику.
"И правительство, и ЕР прямо вовлечены в реализацию и вряд ли способны эффективно проверять свою собственную работу. Но и отдавать этот функционал на сторону правительству совершенно не хотелось. Для главы же Счетной палаты это было очевидным направлением роста и способом набрать политические очки",
— отметили специалисты.
Таким образом, Алексей Кудрин достиг собственной цели и усилил подконтрольное ведомство.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава Счётной палаты высказался о борьбе с бедностью в России.
Фото: akudrin.ru
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