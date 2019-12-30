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Эксперт: желание Кудрина контролировать нацпроекты осуществилось
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

Эксперт: желание Кудрина контролировать нацпроекты осуществилось

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В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Счётной палаты РФ.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение президента РФ расширить полномочия главы Счётной палаты и поручить Алексею Кудрину контролировать нацпроекты. 

На то, что Кудрин хочет курировать нацпроекты, эксперты обратили внимание еще весной 2019 года. По их мнению, это выгодно не только чиновнику. 

"И правительство, и ЕР прямо вовлечены в реализацию и вряд ли способны эффективно проверять свою собственную работу. Но и отдавать этот функционал на сторону правительству совершенно не хотелось. Для главы же Счетной палаты это было очевидным направлением роста и способом набрать политические очки",

— отметили специалисты.

Таким образом, Алексей Кудрин достиг собственной цели и усилил подконтрольное ведомство.  

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава Счётной палаты высказался о борьбе с бедностью в России. 

Фото: akudrin.ru

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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