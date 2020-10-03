Эксперт заявил, что перенесшие коронавирус люди могут тяжело заболеть гриппом

COVID-19 снижает иммунитет, и потому после болезни человек может легко подхватить грипп.

Граждане, которые переболели коронавирусом и отказались от ревакцинации, могут тяжело заболеть гриппом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сказал руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Специалист отметил, что особый риск грипп представляет для тех, кто перенес COVID-19, потому что вирусная инфекция сильно ослабляет иммунитет. Угроза заболеть очень тяжелым гриппом есть у тех, кто после заболевания не ревакцинировался через полгода, кто не соблюдает меры предосторожности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа. Перед ведомством стоит задача вакцинировать 60% населения.

Видео: YouTube / Россия 24