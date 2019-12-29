Эксперт: явка на голосование за поправки в Конституции превысит ожидания скептиков

Планируется, что оно пройдет 22 апреля.

У россиян будет около полутора месяцев на изучение поправок в Конституцию. Благодаря этому явка на голосование может превысить ожидания скептиков, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сегодня, 2 марта, завершился период внесения предложений по поправкам в главный закон страны. Инициативы Владимира Путина заняли 24 страницы.

Ожидается, что документ пройдет второе чтение 10 марта. В третьем, во мнению специалистов, он не претерпит серьезных изменений, поэтому у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с обновленной Конституцией и потому — пойти на голосование 22 апреля.

Фото: culture.ru