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Эксперт увидел в конфликте Ирака с США возможность увеличить экспорт российской продукции
Сегодня, 22:20
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nadezhda_sib

Эксперт увидел в конфликте Ирака с США возможность увеличить экспорт российской продукции

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Есть вероятность, что поставлять вооружение в Ирак будет Россия.

Ирак начал переговоры с Россией по поставкам Зенитно-ракетных комплексов С-300. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это может стать для РФ хорошей возможностью для увеличения экспорта своей продукции. 

Ранее большое влияние на закупку оружия для иракской армии оказывали США. Так как ситуация в отношении государств ухудшилась, Ирак стал покупать более дешевые и надежные вооружения, например, российский танк Т-90. По мнению экспертов, кризис на Ближнем Востоке может усилить эту тенденцию и привести к уходу от закупок оружия у американцев. 

Накануне Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке. 

Фото: Виталий Кузьмин / Википедия 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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