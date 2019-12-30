Эксперт увидел в конфликте Ирака с США возможность увеличить экспорт российской продукции

Есть вероятность, что поставлять вооружение в Ирак будет Россия.

Ирак начал переговоры с Россией по поставкам Зенитно-ракетных комплексов С-300. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это может стать для РФ хорошей возможностью для увеличения экспорта своей продукции.

Ранее большое влияние на закупку оружия для иракской армии оказывали США. Так как ситуация в отношении государств ухудшилась, Ирак стал покупать более дешевые и надежные вооружения, например, российский танк Т-90. По мнению экспертов, кризис на Ближнем Востоке может усилить эту тенденцию и привести к уходу от закупок оружия у американцев.

Накануне Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке.

Фото: Виталий Кузьмин / Википедия