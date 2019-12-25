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Эксперт: упрощение получения гражданства России — попытка улучшить демографию
Сегодня, 21:40
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nadezhda_sib

Эксперт: упрощение получения гражданства России — попытка улучшить демографию

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Специалисты отмечают, что для внесения поправок нужно учесть множество нюансов.

Правительство РФ может упростить получение гражданства России для иностранцев. Возможные нововведения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Иностранцам не надо будет отказываться от уже имеющегося гражданства. Кроме того, власти могут отменить требование о непрерывном проживании на территории России в течение 5 лет и подтверждении источника заработка. 

По мнению экспертов, таким образом в правительстве хотят поправить демографический баланс и вернуть на Родину соотечественников. Также специалисты заметили, что для переезда нужны программы трудоустройства и адаптации. 

Ранее Piter.TV сообщил, что в Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

Фото: pixabay,com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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