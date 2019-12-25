Эксперт: упрощение получения гражданства России — попытка улучшить демографию

Специалисты отмечают, что для внесения поправок нужно учесть множество нюансов.

Правительство РФ может упростить получение гражданства России для иностранцев. Возможные нововведения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Иностранцам не надо будет отказываться от уже имеющегося гражданства. Кроме того, власти могут отменить требование о непрерывном проживании на территории России в течение 5 лет и подтверждении источника заработка.

По мнению экспертов, таким образом в правительстве хотят поправить демографический баланс и вернуть на Родину соотечественников. Также специалисты заметили, что для переезда нужны программы трудоустройства и адаптации.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам.

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