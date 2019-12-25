Эксперт рассказала о главных финансовых ошибках россиян

Отсутствие накопления является одной из главных ошибок россиян.

Технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова рассказала агентству "Прайм", какие финансовые ошибки допускают россияне.

По ее словам, главными ошибками россиянм являются отсутствие накоплений, розничное инвестировании без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.

Она отметила, что в первую очередь необходимо учиться планировать свой бюджет, то есть рассчитывать крупные траты, а также собственную долговую нагрузку.

По словам эксперта, россияне могут рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для этого могут подойти вклады.

А вот для россиян, которые хотят, чтобы в случае необходимости средства были всегда доступны, подойдут накопительные счета.

Леканова советует россиянам при выборе банка обращать внимание на его надежность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность фининструментов.

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