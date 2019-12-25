Эксперт рассказал о затратах на автомобиль в первый год

В будущем расходы сократятся.

Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "Авилон" Павел Червяков рассказал агентству "Прайм", что в первый год автомобиль в среднем обойдется примерно в 300 тыс. рублей. Это с учетом налога, бензина, дополнительного оборудования, а также покупки зимней резины и страховки.

Он подчеркнул, что в будущем расходы сократятся и составят примерно 200-250 тыс. рублей в год с учетом бензина.

Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно". Павел Червяков, руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "Авилон"

Червяков подчеркнул, что от 3,5 до 15-17 тыс. рублей составялет стоимость полиса ОСАГО. А коврики, брызговики, защита картера, то есть допобордуование, в среднем обойдутся в 150 тыс. рублей.

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