Эксперт рассказал о "суперраспространителях" коронавируса

Такие люди часто являются бессимптомными носителями.

Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что некоторые зараженные коронавирусом люди могут выделять вирус дольше, чем в среднем заболевшие. Это зависит от генетических особенностей человека, пишет "Профиль" со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что часто такие люди переносят коронавирус бессимптомно.

Мы таких людей называем "суперраспространителями, – сказал Коновалов.

Однако таких "суперраспространителей" достаточно мало. Однако они влияют на эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что у них нет никаких симптомов.

Как сказал врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков, в среднем человек перестает быть заразным через 7-10 дней после появления симптомов.

Ранее мы писали, что в Петербурге умерших от коронавируса петербуржцев будут бесплатно хоронить на кладбище.

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