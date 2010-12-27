Эксперт рассказал, что Россия ответит США на дипломатические санкции

Специалисты обосновали необходимость ассиметричных ответов на политику Америки.

Американист Виктория Журавлева в беседе с ФБА “Экономика сегодня” объяснила, почему зеркальные меры по отношению к дипломатической ситуации с США будут контрпродуктивны.

Некоторое время назад замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил прессе, что если американские представители будут осложнять работу посольства России в США, то с нашей стороны возможен зеркальный ответ.

Эксперт-американист Виктория Журавлева считает, что подобные меры будут действенны в условиях сложившейся ситуации. По ее мнению, “скандалисты” из США переходят все свои дипломатические рамки разумного.

Виктория Журавлева объяснила, что считает приостановление предоставления российских виз в Америку диспропорциональным ответом на сокращение численности американских дипломатов на территории России. Обычно политически “разборки” государств как можно меньше напрямую затрагивают гражданские лица. В данной ситуации США уже “не видит берегов”.

По мнению специалиста, сейчас Американцы не руководствуются четкой стратегией в отношениях с российской стороной, а действуют импульсивно. Такая тактика не исключает дальнейших взаимных “выпадов” и “уколов”. Поэтому Виктория Журавлева считает, что зеркальные ответы Америке будут контрпродуктивными и не окажут должного воздействия. Разумнее будет использовать ассиметричные меры воздействия. Сохранение принципов международной практики повысит имидж России в глазах европейских партнеров и покажет на промахи США. К тому же, безответственная политика Америки накаляет обстановку и беспокоит другие страны.

29 августа Сергей Рябков отметил, что с российской стороны не будет ужесточения визового режима, однако, мы дадим ответ в случае необходимости.