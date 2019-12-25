Эксперт прокомментировал законопроект об ограничении ввоза табачной продукции в Россию и других стран

Власти борются с теневой экономикой.

Государственная Дума приняла законопроект об ограничении объемов табачной продукции, которую россияне смогут ввозить из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что это, по всей видимости, те самые меры по борьбе с теневым рынком, которые анонсировались еще в сентябре заместителем главы Минфина Алексеем Сазоновым.

Согласно законопроекту, в Россию можно будет ввести без акцизных марок РФ не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака. Ранее разрешенный объем был в 3 раза больше.

Эксперты считают, что мера будет неэффективной, так как ежегодно в страну ввозятся десятки миллиардов сигарет, и делают это "челноки". Более того, есть и отрицательная сторона.

Кажется вероятным, что новый закон скорее ударит по жителям приграничных территорий, которые во время поездок к соседям брали себе впрок недорогих сигарет, а не по реальным схемам массового ввоза контрафакта в страну. говорится в сообщении.

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