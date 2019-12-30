Эксперт прокомментировал законопроект о штрафах ресурсоснабжающих организаций

На данный момент за превышение стоимости услуг ЖКХ штраф платят только управляющие компании.

В правительстве России прорабатывают законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации будут платить штраф в случае превышения стоимости услуг ЖКХ. Нововведение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты привели статистику ФОМ, согласно которой 48% россиян беспокоит рост цен на ЖКХ. На данный момент штрафы предусмотрены за превышение тарифов управляющими компаниями, однако о ресурсоснабжающих организациях ничего не говорится.

"Это пробел законодательства, ведь сегодня граждане могут заключать с этими организациями договоры об оплате услуг, минуя управляющие компании. Хочется верить, что новелла закроет эту лазейку для незаконного обогащения за счет простых граждан России", — подвели итог специалисты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут.

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