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Эксперт прокомментировал законопроект о штрафах ресурсоснабжающих организаций
Сегодня, 22:08
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал законопроект о штрафах ресурсоснабжающих организаций

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На данный момент за превышение стоимости услуг ЖКХ штраф платят только управляющие компании.

В правительстве России прорабатывают законопроект, согласно которому ресурсоснабжающие организации будут платить штраф в случае превышения стоимости услуг ЖКХ. Нововведение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Эксперты привели статистику ФОМ, согласно которой 48% россиян беспокоит рост цен на ЖКХ. На данный момент штрафы предусмотрены за превышение тарифов управляющими компаниями, однако о ресурсоснабжающих организациях ничего не говорится.

"Это пробел законодательства, ведь сегодня граждане могут заключать с этими организациями договоры об оплате услуг, минуя управляющие компании. Хочется верить, что новелла закроет эту лазейку для незаконного обогащения за счет простых граждан России",

— подвели итог специалисты. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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