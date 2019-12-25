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Эксперт прокомментировал новое совещание Путина с главами регионов
Сегодня, 20:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал новое совещание Путина с главами регионов

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Совещание длилось более часа.

Сегодня, 28 апреля, президент РФ провел очередное совещание в формате видеоконференции с главами регионов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали его "традиционно насыщенным". 

Специалисты выделили четыре ключевых мысли главы государства. Среди них — подход к пику эпидемии, продление нерабочих дней до 11 мая включительно, поручение подготовить "дорожную карту" поэтапного выхода из карантина для каждого региона и пакета очередных мер для поддержки экономики и граждан. 

Если 2 апреля Владимир Путин посвятил свою речь управлению страной на время карантина, то теперь — после выхода из него.

Фото: kremlin.ru 

Теги: главы регионов, путин, совещание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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