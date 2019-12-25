Эксперт прокомментировал идею ввести в России обязательное страхование от безработицы

Страхование будет формироваться из зарплаты сотрудников.

В министерстве труда РФ хотят ввести обязательное страхование от безработицы. Представители бизнеса восприняли эту идею без радости. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, почему.

Идея состоит в том, что с зарплат будут снимать взнос, который затем пойдем в специальный фонд. Если человек потеряет работу, то ему будут платить пособие по безработице. Предполагается, что размер выплаты определяет профсоюзы и представители бизнеса.

Специалисты отметили, что в России уже существует добровольное страхование от безработицы. Если его сделают принудительным, это увеличит нагрузку на работодателей. Кроме того, граждане не смогут решать, как им распоряжаться своими деньгами. Это может привести к росту объема серых зарплат.

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