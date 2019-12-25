Эксперт прогнозирует максимальный рост рубля к осени

В конце июня рубль должен укрепиться из-за уплаты налогов.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин заявил, что рубль более двух месяцев демонстрирует укрепление к доллару и евро. При этом в конце прошлой недели был достигнут полугодовой максимум. Об этом пишет "Российская газета".

Очередной российский налоговый период стартовал во вторник, 15 июня. А пик его придется на 25 июня, когда будут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В такие периоды рубль, как правило, укрепляется, если нет более значимых факторов для его ослабления, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что во второй половине 2021 года поддержать рубль может восстановление спрос до значений, которые были до пандемии. Снижение запасов нефти в США четвертую неделю подряд тоже может поддержать рубль, сказал Руслан Пичугин.

Он отметил, что данные факторы укрепления рубля носят среднесрочный характер. Однако в конце месяца наступает продажа валюты экспортерами

При таком раскладе рубль имеет все шансы продолжить укрепление в среднесрочной перспективе. Если уровень 71 рубль к доллару и 87 рублей к евро будут пройдены вниз, то есть все шансы увидеть до конца лета доллар по 68 рублей, а евро по 85 рублей, — сказал эксперт.

По его словам, рубль может укрепиться также на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

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