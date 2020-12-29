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Эксперт посочувствовал пассажирам Внуково, которые будут в аэропорту во время возвращения Навального
Сегодня, 9:28
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Эксперт посочувствовал пассажирам Внуково, которые будут в аэропорту во время возвращения Навального

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Эксперты считают, что в аэропорту может начаться акция протеста.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выразили сочувствие авиапассажирам, которые будут во Внуково в воскресенье, 17 января. В этот день в Москву из Германии должен вернуться Алексей Навальный. Есть вероятность, что после его возвращения в аэропорту начнется акция протеста.

Единомышленники оппозиционера создали мероприятие в Facebook под названием "Встречаем Навального". На данный момент в него вступили уже более 1,5 тыс. человек. Эксперты считают, что это фактические анонс акции протеста против задержания политика, которое косвенно обозначили во ФСИН Москвы. В ведомстве считают, что Навальный не явился на проверку не менее шести раз. В связи с этим там постараются "предпринять все действия" для его задержания. 

Напомним, Алексей Навальный проходил лечение в Германии с августа 2020-го года. После этого ему необходимо было восстановить здоровье, из-за чего он не возвращался в Россию. 

Фото: Instagram / Алексей Навальный

Теги: аэропорт внуково, возвращение навального, задержание навального
Категории: Лента новостей, Новости России,

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