"Еще и на благотворительность средства останутся": эксперт рассказал о перспективах изъятия невостребованных вкладов

Сумма способна в полном объеме закрыть брешь, которая имеется в плане в бюджета на 2019-2020 года.

Эксперты считают, что инициатива изъятия в пользу государства денежных средства поможет государству ликидировать дифицит бюджета, передает ДеловоеТВ.

По мнению эксперта "Международного Финансового Центра" Ольги Прохоровой, сумма "невостребованных" вкладов в России оценивается в 1,4 трлн рублей. Эта сумма способна в полном объеме закрыть брешь, которая имеется в плане в бюджета на 2019-2020 года.

Сумма невостребованных вкладов в РФ оценивается в 1,4 триллиона рублей. При этом поступление данного объема (теоретическое, в случае принятия данной инициативы) будет существенным для бюджета страны. Исходя из того, что бюджет на 2019-2020 годы сформирован с дефицитом в размере 819,1 млрд руб (в 2019 году доходы бюджета ожидаются в сумме 15,54 трлн руб., расходы - 16,38 трлн руб.). Таким образом, предполагаемое изъятие вкладов потенциально обеспечит покрытие дефицита госбюджета, еще и на благотворительность средства останутся Ольга Прохорова

Тем не менее, эксперт отмечает, что предполагаемый срок изъятия необходимо увеличить с 5-6 до 10 лет в связи с тем, что в течение этого времени могут появиться наследники или могут быть рассмотрены различные иски по кредитам и другим пассивам вкладчика.

Напомним, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложил изымать "спящие" денежные средства вкладчиков по прошествии 5 лет. Данным предложением правительство планирует заняться плотно в следующем году.

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