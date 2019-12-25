Эксперт объяснил желание запретить отчуждение территории РФ в Конституции

Депутатам нельзя будет вести даже разговоры об отчуждении территорий.

Рабочая группа по изменению Конституции обсуждает поправку, которая запретит отчуждать территории России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили причину такой инициативы.

Согласно предложению, после принятия поправки депутаты не смогут вести переговоры на эту тему. Тех, кто пропагандирует идею отчуждения территорий, будут наказывать. Это коснется также иностранцев, которые находятся в России.

По мнению специалистов, взрослое поколение не хочет повторения распада СССР. Поправка станет "психотерапией" для общества.

Ранее Piter.TV подробно рассказал об изменениях в Конституцию-2020.

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