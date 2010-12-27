Эксперт: рост цен на авиабилеты может быть не связан с подорожанием топлива

На росте цен на перелеты также сказываются и другие факторы.

Рост цен может быть связан не с повышением цен на топливо, а с инфляционными процессами и увеличением налоговой нагрузки. Такое мнение высказал эксперт Центра отраслевой экономике НИФИ Андрей Гордеев "Экономике сегодня".

За прошедшие полгода цены на авиабилеты подорожали на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В июле президент России Владимир Путин поставил задачу правительству разобраться с высокими ценами на авиакеросин, которые влияют на билеты на самолеты.

Однако, как считает Гордеев, в текущем году не было резкого подорожания топлива, поэтому рост цен на авиабилеты, скорее, связан с инфляционными процессами и увеличением налоговой нагрузки. Кроме того, в прошлом году авиаперевозчики подняли цены на билеты на 9,5%, в то время как стоимость топлива выросла на 30%.

По мнению эксперта, механизм сглаживания колебания цен на авиакеросин, который работает с 1 августа, поможет стабилизировать ситуацию с повышением цен на перелеты.

Ранее специалисты сказали о том, что авиабилеты подорожают на 9-10% до конца года.

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