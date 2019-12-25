Эксперт назвал признаки прослушки телефона

Программы могут скрывать свое присутствие в телефоне.

Партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал агентству "Прайм"о признаках прослушки телефона. По его словам, сейчас программы становятся умнее и скрывают свое присутствие в телефоне. Активируются они лишь в нужные моменты.

По словам эксперта, одним из главных признаков является большой расход батареи во время телефонного разговора или переписки в мессенджере. Следует обращать внимание на необычный перегрев гаджета во время разговора.

Еще одним признаком является таргетированная реклама под разговоры.

Мясоедов отметил, что пользователи часто дают согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании. Таким образом приложения могут получить доступ к микрофону и камерам смартфона.

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