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В Петербург поступили 49 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Сегодня, 11:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург поступили 49 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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По данным на 4 июля, в Северной столице привились 953 640 человек, из них 724 357 человек закончили цикл вакцинации.

Новая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) в количестве 49200 доз поступила на фармацевтическую базу Петербурга. Нарастающим итогом в город поставлено 1 128 532 дозы вакцины. На сегодняшний день запас вакцины – 174 892 комплекта доз. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В последние дни значительно выросло количество привитых горожан. С учетом сезона летних отпусков темпы вакцинации необходимо сохранять на высоком уровне.

Александр Беглов, губернатор

По данным на 4 июля, в Северной столице привились 953 640 человек, из них 724 357 человек закончили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что в Петербурге появятся 5 новых пунктов вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, спутник v
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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