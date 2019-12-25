Эксперт назвал причины, по котором выборы в Госдуму обещают быть "интересными"

Выборы пройдут в следующем году.

По прогнозу газеты "Ведомости", этой осенью и следующей весной отставок губернаторов будет меньше, чем обычно. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такой сценарий может быть вполне вероятен в связи с желанием властей сосредоточиться на грядущих выборах в Госдуму и Законодательные собрания 39 регионов.

Также эксперты отметили некоторые интересные моменты выборов-2021. Во-первых, благодаря новым поправкам полномочия парламента будут расширены. Вместе с тем будет расти и роль депутатов. Во-вторых, принять участие в выборах смогут как минимум три новые партии. Это заставит традиционные силы стать более активными.

Губернаторы традиционно играют большую роль в организации думских кампаний в регионах, поэтому проводить их масштабные отставки в столь ответственный момент кажется излишним: ресурсы и внимание не бесконечны, проще постараться сосредоточиться на чем-то одном. отметили эксперты.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования.

Фото: Piter.TV