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Эксперт: коронавирус ускорил для бизнеса момент начала использования цифровых сервисов
Сегодня, 19:54
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nadezhda_sib

Эксперт: коронавирус ускорил для бизнеса момент начала использования цифровых сервисов

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Все чаще люди стали обращаться к услугам через Интернет.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили положительный аспект во влиянии коронавируса на бизнес.

По мнению специалистов, вирус заставил изменить привычные бизнес-модели и активно обращаться к цифровым сервисам. Таким образом, естественный процесс стал развиваться в ускоренном темпе. 

Также эксперты отметили, что помогать адаптироваться крупным компаниям к изменяющимся условиям надо, но временно. Меры поддержки не должны "превращаться в поток бесконечных дотаций". 

В режим "онлайн" также перешли некоторые театры и музеи Петербурга.

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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Духин Гарри
Сегодня 20:43

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