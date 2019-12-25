Эксперт: коронавирус ускорил для бизнеса момент начала использования цифровых сервисов

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили положительный аспект во влиянии коронавируса на бизнес.
По мнению специалистов, вирус заставил изменить привычные бизнес-модели и активно обращаться к цифровым сервисам. Таким образом, естественный процесс стал развиваться в ускоренном темпе.
Также эксперты отметили, что помогать адаптироваться крупным компаниям к изменяющимся условиям надо, но временно. Меры поддержки не должны "превращаться в поток бесконечных дотаций".
В режим "онлайн" также перешли некоторые театры и музеи Петербурга.
Фото: pixabay.com
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