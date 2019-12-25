Эксперт: карантин можно ввести и без объявления ЧП

Кроме того, такое решение могут принимать губернаторы на уровне своего субъекта.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, почему мэры и губернаторы могут ввести карантин без объявления ЧП.

Согласно ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", при эпидемии может карантин могут ввести не только федеральные власти, но и субъекты Федерации и органы местного самоуправления в рамках своей территории.

Специалистов удивили требования общественности об объявлении чрезвычайного положения. По их мнению, карантин может считаться законным и без такой "этикетки".

Ранее стало известно о том, что в Петербурге рекомендовали перейти на самоизоляцию всем гражданам.

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