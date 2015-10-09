Эксперт ВШЭ рассказал, как назовут следующее поколение людей

Иван Груздев сообщил, что следующий раздел на поколение ориентировочно запланирован на 2039 год.

Поколение людей, родившихся после 2039 года, может получить название "гамма".Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился директор Центра социологии высшего образования от Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Иван Груздев. Эксперт указал СМИ, что сейчас самым современным поколением людей является "бета". Первыми представителями категории стали дети, рожденные в текущем году. Ожидается, что следующий "раздел" общества будет в 2039 году.

Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про "альфа" и "бета"), можно предположить, что следующим поколением будет "гамма". Иван Груздев, эксперт

Напомним, что поколением "альфа" в ире называют людей, рожденных приблизительно в период с 2010 по 2024 года. Эти молодые люди растут в эпоху развития "умных" технологий, бума социальных сетей и стриминговых сервисов. У представителей поколения "бета" окружающий мир стал еще более технологичнее. Речь идет о том, что автоматизация и искусственный интеллект постепенно интегрируются в повседневную жизнь. Существует мнение о том, что эти дети станут первым поколением в человеческом обществе, которое будет постоянно использовать беспилотные автомобили и устройства дополненной реальности.

Фото: Piter.tv