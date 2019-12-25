Эксперт: Госсовет — оптимальная структура для Путина в 2024 году

Полномочия Госсовета еще не определены.

Закон о Госсовете, скорее всего, не будет принят в 2020 году. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" рассказали о том, почему власти выгодны размытые формулировки по полномочиям Госсовета.

Ранее специалисты выразили мнение, что в структуру в 2024 году может перейти Владимир Путин. Тогда же будет понятен функционал Госсовета и место нынешнего президента в нем, так как это будет зависть от ситуации в мире на тот момент.

"То, насколько Путин нужен будет стране для сохранения трендов стабильности и развития, определит в конечном итоге и содержание закона о Госсовете", — считают эксперты.

Фото: kremlin.ru