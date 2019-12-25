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Эксперт: Госсовет — оптимальная структура для Путина в 2024 году
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

Эксперт: Госсовет — оптимальная структура для Путина в 2024 году

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Полномочия Госсовета еще не определены.

Закон о Госсовете, скорее всего, не будет принят в 2020 году. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" рассказали о том, почему власти выгодны размытые формулировки по полномочиям Госсовета. 

Ранее специалисты выразили мнение, что в структуру в 2024 году может перейти Владимир Путин. Тогда же будет понятен функционал Госсовета и место нынешнего президента в нем, так как это будет зависть от ситуации в мире на тот момент. 

"То, насколько Путин нужен будет стране для сохранения трендов стабильности и развития, определит в конечном итоге и содержание закона о Госсовете",

— считают эксперты. 

Фото: kremlin.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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