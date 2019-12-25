Экскурсия "Секретные места Васильевского острова"

Посетители экскурсии по Васильевскому острову зайдут в проходные дворы, заглянут в секретные парадные, где сохранилось архитектурное убранство дореволюционного времени, услышат рассказ про судьбы жителей и события. Будет представлена оборотная сторона старейшего района Петербурга.
Ожидается ознакомление с парадоксами архитектуры, дворами-колодцами, закрытыми секретными парадными, самой узкой улицей города на Неве. Также экскурсовод покажет здания рубежа XIX-XX веков постройки.
Место встречи: на выходе из станции метро "Василеостровская", у памятника конке.
Фото: Piter.TV
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