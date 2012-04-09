Экскурсия "Must Have Питера: панорама с высоты и дворы, парадные и коммуналка"

Жителей и гостей Петербурга приглашают на одну из самых высоких смотровых площадок города. С нее открывается вид на Петропавловскую крепость и Адмиралтейство, Казанский и Исаакиевский соборы, Михайловский замок и Спас на Крови.
Кроме того, в парадные и дворы впустят эффектные доходные дома: дом ювелира Иоффа, Хреновы доходные дома, дом Вельяшева и купца Каншина. А в коммунальной квартире, где жил писатель Сергей Довлатов, ожидаются бессчетные приметы советской эпохи.
Место встречи – недалеко от станции метро "Владимирская".
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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