Экскурсия "Must Have Питера: панорама с высоты и дворы, парадные и коммуналка" пройдет 25 февраля в 11:00 и 14:30. Место встречи – станция метро "Владимирская". Для посетителей старше 12 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на одну из самых высоких смотровых площадок города. С нее открывается вид на Петропавловскую крепость и Адмиралтейство, Казанский и Исаакиевский соборы, Михайловский замок и Спас на Крови.

Кроме того, в парадные и дворы впустят эффектные доходные дома: дом ювелира Иоффа, Хреновы доходные дома, дом Вельяшева и купца Каншина. А в коммунальной квартире, где жил писатель Сергей Довлатов, ожидаются бессчетные приметы советской эпохи.

Место встречи – недалеко от станции метро "Владимирская".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)