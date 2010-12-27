Экс-замначальника угрозыска Петербурга Михаил Еремин получил 1,5 года колонии

Мужчина обещал помочь смягчить наказание арестанту за 700 тыс. рублей.

Петроградский районный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела уголовного розыска по Петроградскому району Михаилу Еремину. Мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом 21 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в декабре 2018 года Еремин пообещал гражданину В. помочь за 700 тыс. рублей с оформлением подписки о невыезде в качестве меры пресечения по уголовному делу. На тот момент подсудимый был начальником отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОБИП) УМВД по Петроградскому району ГУ МВД СПб.

Гражданин В. рассказал обо всем полиции и вручил правоохранителю муляж в виде денег. Еремина взяли с поличным 25 декабря. Задержанный признал свою вину.

Мужчина будет отбывать 1,5 года в колонии строгого режима.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские ловили нелегальных мигрантов на Софийской овощебазе.

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