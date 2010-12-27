Экс-замначальника угрозыска Петербурга Михаил Еремин получил 1,5 года колонии

Петроградский районный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела уголовного розыска по Петроградскому району Михаилу Еремину. Мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом 21 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что в декабре 2018 года Еремин пообещал гражданину В. помочь за 700 тыс. рублей с оформлением подписки о невыезде в качестве меры пресечения по уголовному делу. На тот момент подсудимый был начальником отдела по борьбе с имущественными преступлениями ОБИП) УМВД по Петроградскому району ГУ МВД СПб.
Гражданин В. рассказал обо всем полиции и вручил правоохранителю муляж в виде денег. Еремина взяли с поличным 25 декабря. Задержанный признал свою вину.
Мужчина будет отбывать 1,5 года в колонии строгого режима.
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Фото: pixabay.com
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