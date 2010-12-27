  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывшая жена Анатолия Тимощука подала иск в суд на раздел имущества
Сегодня, 20:19
38
nadezhda_sib

Бывшая жена Анатолия Тимощука подала иск в суд на раздел имущества

0 0

Супруги расстались в 2016 году.

Бывшая жена ассистента главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука Надежда делит имущество с экс-супругом. Стало известно, что женщина подала иск в Петроградский районный суд. 

В планах Надежды Тимощук отсудить половину средств со счетов Анатолия, а также разделить совместно нажитое имущество пополам. Во время совместной жизни пара приобрела пять квартир на Крестовском острове. В качестве алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей Надежда надеется добиться трети от ежемесячных доходов бывшего футболиста. 

На данный момент женщина вместе с дочерьми живет в Германии, семья распалась в 2016 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов. 

Фото: В.Евдокимов / ФК "Зенит" 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии