Бывшая жена Анатолия Тимощука подала иск в суд на раздел имущества

Супруги расстались в 2016 году.

Бывшая жена ассистента главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука Надежда делит имущество с экс-супругом. Стало известно, что женщина подала иск в Петроградский районный суд.

В планах Надежды Тимощук отсудить половину средств со счетов Анатолия, а также разделить совместно нажитое имущество пополам. Во время совместной жизни пара приобрела пять квартир на Крестовском острове. В качестве алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей Надежда надеется добиться трети от ежемесячных доходов бывшего футболиста.

На данный момент женщина вместе с дочерьми живет в Германии, семья распалась в 2016 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов.

Фото: В.Евдокимов / ФК "Зенит"