Александр Хон лишен свободы на 8 лет и 4 месяца.

Экс-сотрудника Минобороны приговорили к тюрьме за взятку в 2,2 миллиона рублей, которую чиновник взял во время исполнения служебных обязанностей. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. Уточняется, что речь идет об Александре Хане. Он получил 8 лет и 4 месяца заключения, штраф в размере 4,4 млн рублей и лишился права занимать определенные места на государственной службе на три года.

Обвинение считает, что бывший руководитель федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ" в период с октября 2019 года по март 2020 года получал от гендиректора компании "Питерская строительная компания" поощрение. За эти средства должностное лицо позволило бизнесмену заключить контракт. Хан стал покровительствовать бизнесмену.

Напомним, что во время проведения предварительного следствия Хан был уволен с занимаемого рабочего места. Он не признал вину.

Доказательства признаны судом достаточными для признания Александра Хана виновным в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ пресс-служба СК РФ

Напомним, что генерального директора ООО "ПСК" закон освободил от уголовной ответственности. Это произошло в связи с тем, что мужчина добровольно сообщил о преступлении, а затем активно способствовал расследованию.

Руководителя ГУП "Крымгеология" задержали по подозрению в крупной взятке.

Фото: Piter.tv