Экс-прокурора из Северной Осетии приговорили к 12 годам колонии за заказное убийство

Она "заказала" бывшего мужа своей сестры, чтобы помочь той избежать судебных споров по разделу нажитого в браке имущества.

Бывшего прокурора Северной Осетии Ольгу Швецову приговорили к 12 годам колонии. Ее признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к убийству следователя. Об этом сообщили ТАСС в Московском городском суде.

Суд установил, что Швецова летом 2012 года приехала в Москву для встречи с киллером Асланом Гагиевым (Джако). Она попросила мужчину ликвидировать экс-супруга своей сестры Александра Леонова, который на тот момент работал следователем. Таким образом Швецова намеревалась помочь родственнице избежать судебных споров по разделу нажитого в браке имущества. Леонова убили 12 сентября 2012 в Москве из огнестрельного оружия.

Суд признал Швецову Ольгу Федоровну виновной в совершении преступления, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 33, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ <…> и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года. из решения суда

Исполнитель убийства, а также его сообщники ранее были приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе пожизненному лишению свободы. Некоторые из них объявлены в международный розыск.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре.

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